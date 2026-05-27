В России призвали к удару по консульству Британии в Киеве после атаки на Севастополь

Вооруженные силы (ВС) России после атаки украинских войск на Севастополь должны ударить по консульству Британии в Киеве. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Я считаю, что ответ должно получить британское консульство, которое находится в Киеве. Они являются тем центром принятия решений, о которых так часто говорят. Этот центр принятия решений находится в Киеве», — сказал он.

По мнению парламентария, в связи с координацией Великобританией ударов ВСУ по России Москве нужно рассмотреть разрыв дипломатических связей с Лондоном.

Ранее стало известно, что при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow и десятками беспилотных летательных аппаратов по Севастополю есть масштабные разрушения. По словам губернатора города Михаила Развожаева, при атаке никто не пострадал.