Анита Цой вышла на связь после сложной операции

Певица Анита Цой рассказала, что пережила ад, после сложной операции по удалению щитовидки

Певица Анита Цой вышла на связь с подписчиками после сложной операции. Об этом она рассказала в интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).

Артистка призналась, что мучилась от болей, пока не решилась на удаление щитовидной железы. Операцию провели с помощью радиоактивного йода.

«Пришлось пережить ад на земле, были такие боли, что я и передать не могу. Я провела в больнице около недели», — заявила Анита.

Цой также сообщила, что проблемы с щитовидкой у нее начались еще в детстве. Сейчас она проходит реабилитацию.

Ранее Анита Цой высказалась о скандале с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. По мнению Цой, певицу не надо бойкотировать и гнобить.