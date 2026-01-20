Цой высказалась о скандале вокруг квартиры Долиной

Анита Цой призвала не уничтожать и не гнобить Долину после скандала с квартирой

Певица Анита Цой высказалась о скандале с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Ее слова передает 5-tv.ru.

По мнению Цой, певицу не надо бойкотировать и гнобить.

«Ситуация некрасивая. Я бы так не поступила, не поддерживаю случившееся, но и не считаю, что Долину надо уничтожать. Перед тем, как бросить в нее камень, отдайте столько сил, средств и времени нашей стране и культуре», — заявила Анита.

Артистка назвала коллегу большим артистом, что накладывает большую ответственность. «Известные люди всегда вынуждены нести риски и потери», ― добавила она.

Ранее стало известно, что российская исполнительница Лариса Долина потратила 1,4 миллиона рублей на люксовый отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. Долина провела две недели в Rixos Premium Saadiyat Island.