Раскрыты траты Долиной на люксовый отдых в ОАЭ

Mash: Долина потратила 1,4 млн рублей на люксовый отдых в ОАЭ

Российская исполнительница Лариса Долина потратила 1,4 миллиона рублей на люксовый отдых в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Траты певицы раскрыл Mash в Telegram-канале.

По информации издания, Долина провела две недели в Rixos Premium Saadiyat Island в Абу-Даби. Артистка взяла премиальный номер и пакет Ultra All Inclusive, в который входило семь ресторанов, бары, спа, бассейн и фитнес. Уточняется, что Долина в основном проводила время в номере, а днем могла выйти к морю, покурить кальян, выпить и поиграть в семейные игры. Соседи по отелю охарактеризовали артистку как общительную и приветливую, она якобы легко шла на разговоры и передавала приветы родным.

При этом, как пишет Mash, певица следила за новостями, которые касались истории с продажей ее квартиры в Москве. «В момент, когда стало известно о принудительном выселении, Долина, по словам очевидцев, смеялась и потягивала кальян», — пишет издание.

Ранее стало известно, что покупательница скандальной квартиры певицы Ларисы Долиной в центре Москвы Полина Лурье решила выселить артистку из нее при помощи судебных приставов. Адвокат певицы Мария Пухова подтвердила, что приставы возбудили соответствующее исполнительное производство.

По имеющейся информации, судебные приставы принудительно выселят певицу из квартиры в Хамовниках 19 января, если до этого срока она добровольно не передаст ключи Лурье.