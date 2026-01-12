«Ставит себя выше страны». Долину принудительно выселят из квартиры в Хамовниках. Певица уехала из России, не передав ключи Лурье

Приставы принудительно выселят Долину из квартиры в Хамовниках

Покупательница скандальной квартиры Ларисы Долиной в центре Москвы Полина Лурье решила выселить артистку из нее с участием судебных приставов. По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, это связано с тем, что певица, несмотря на вышедшие сроки выселения, до сих пор не передала ее подзащитной ключи.

Адвокат певицы Мария Пухова подтвердила, что приставы возбудили соответствующее исполнительное производство. Однако, по ее словам, в этом нет необходимости, так как Долина якобы готова передать жилье законной владелице еще с 5 января.

Приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Полины Лурье. Никакой необходимости в этом, на наш взгляд, нет. Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства Мария Пухова адвокат Ларисы Долиной

По имеющейся информации, судебные приставы принудительно выселят певицу из квартиры в Хамовниках 19 января, если до этого срока она добровольно не передаст ключи Лурье. Однако адвокат Лурье сообщила, что точных сроков выселения артистки пока нет.

Когда приставы будут выселять певицу из квартиры, пока неизвестно. Сама Долина сейчас уехала из России Светлана Свириденко адвокат Полины Лурье

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Госдуме возмутились поведением Долиной

Принудительное выселение певицы из квартиры станет справедливым завершением истории, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с «Лентой.ру». По его словам, у некоторых артистов завышенная самооценка и есть убеждение, что страна им должна за какие-то немыслимые заслуги.

Долина также ставит себя выше общества, выше страны и выше законов в данном случае. Ведь она же считает, что законы в нашей стране не для нее написаны, и она вправе поступать, как ей кажется правильным, невзирая ни на судебное решение, ни на службу приставов, ни на что-то еще Александр Шолохов первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре

Депутат добавил, что ему искренне жаль покупателей недвижимости, которые попали в похожую ситуацию.

Долина освободила квартиру, но не передала ключи Лурье в назначенную дату

О том, что певица завершила масштабный переезд из квартиры в Хамовниках, стало известно 8 января. Предполагалось, что новая владелица недвижимости получит ключи на следующий день. Однако этого не произошло.

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

По словам адвоката Лурье, это произошло из-за того, что артистка не пришла на встречу, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры. Свириденко пояснила, что Лурье не сможет заселиться в квартиру, пока этот акт не будет подписан.

Кроме того, оказалось, что сторона Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи спорной квартиры.

У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем Светлана Свириденко адвокат Полины Лурье

Позже выяснилось, что певица улетела на отдых в Абу-Даби с дочерью и внучкой в один из лучших отелей ОАЭ. По имеющейся информации, артистка проводит время на роскошном острове Саддият, расположившись в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Сроки завершения отпуска пока остаются неизвестными.

Лариса Долина стала жертвой аферистов в августе 2024 года и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье за 112 миллионов рублей. Когда артистка поняла, что ее обманывают, она обратилась в правоохранительные органы. Покупателем недвижимости звезды оказалась 34-летняя мать-одиночка из Москвы Полина Лурье.

Как выяснилось в ходе следствия, артистка при продаже квартиры под влиянием третьих лиц думала, что участвует в «спецоперации» и помогает ловить преступников. Она верила, что сделки по продаже ее квартиры являются фиктивными и контролируются сотрудниками правоохранительных органов.

В сентябре 2025 года Мосгорсуд распорядился вернуть певице ее квартиру, проданную из-за мошенников. Однако 16 декабря Верховный суд России отменил решения других судов по делу о квартире Долиной. Право собственности оставили за Лурье как за добросовестным покупателем. Решение Верховного суда вступило в силу немедленно.