Раскрыта дата выселения Долиной из квартиры приставами

Shot: Долину выселят из квартиры 19 января, если она не отдаст ключи добровольно
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Судебные приставы принудительно выселят певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках 19 января, если до этого срока она добровольно не передаст ключи Полине Лурье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, заявление в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России со стороны покупательницы уже направлено. Ведомство может начать процедуру выселения артистки на следующей неделе. Если Долина не вернется в Москву вовремя и не передаст ключи Лурье, приставы вскроют ее бывшую квартиру без извещения и выселят певицу.

О том, что артистку решили выселить из квартиры в центре Москвы при помощи приставов, стало известно в понедельник, 12 января. Покупательница пошла на такой шаг, так как звезда нарушила оговоренные ими сроки выселения и не передала ключи.

Сейчас Долина отдыхает вместе с семьей в одном из лучших отелей Абу-Даби (ОАЭ). Вопросы с квартирой она намерена решить после 20 января.

