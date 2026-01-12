Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

Mash: Полина Лурье решила выселить Ларису Долину из квартиры с приставами

Покупательница скандальной квартиры Ларисы Долиной в центре Москвы Полина Лурье решила выселить артистку из нее с участием судебных приставов. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что певица, несмотря на вышедшие сроки выселения, до сих пор не передала ее подзащитной ключи. В связи с этим они решили написать заявление, которое передали судебным приставам.

В свою очередь, представитель Долиной сообщил, что та улетела на отдых до 20 января и займется решением всех вопросов после возвращения в страну.

Накануне стало известно, что звезда уехала отдыхать в один из лучших отелей Абу-Даби с дочерью и внучкой вместо передачи ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. По информации Mash, покупательница узнала об этом из социальных сетей и была сильно удивлена происходящим.