Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:23, 12 января 2026Экономика

Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

Mash: Полина Лурье решила выселить Ларису Долину из квартиры с приставами
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Покупательница скандальной квартиры Ларисы Долиной в центре Москвы Полина Лурье решила выселить артистку из нее с участием судебных приставов. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что певица, несмотря на вышедшие сроки выселения, до сих пор не передала ее подзащитной ключи. В связи с этим они решили написать заявление, которое передали судебным приставам.

В свою очередь, представитель Долиной сообщил, что та улетела на отдых до 20 января и займется решением всех вопросов после возвращения в страну.

Накануне стало известно, что звезда уехала отдыхать в один из лучших отелей Абу-Даби с дочерью и внучкой вместо передачи ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. По информации Mash, покупательница узнала об этом из социальных сетей и была сильно удивлена происходящим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    В России указали на признак неготовности Украины к переговорам

    В зоне СВО испытали более тысячи новинок

    В России раскрыли дело найденной на дне коллектора школьницы

    Положено начало принудительному выселению Долиной из скандальной квартиры

    Найден избивший ребенка за случайное попадание снежком россиянин

    Уехавший из России в Израиль комик порадовался отказу семьи от эмиграции во времена СССР

    Одна известная ЧВК открыла «Русские дома» в Африке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok