Mash: Долина улетела на отдых в Абу-Даби вместо передачи ключей от квартиры

Российская певица Лариса Долина улетела на отдых в Абу-Даби с дочерью и внучкой в один из лучших отелей ОАЭ, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, артистка проводит время на роскошном острове Саддият, расположившись в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. Здесь ей доступны просторные бассейны, спа-процедуры, массажи, фитнес-центр, корты для тенниса и тематические вечеринки под живую музыку диджеев.

Сроки завершения отпуска пока остаются неизвестными. Первый концерт певицы в новом 2026 году запланирован на 27 января в баре Petter. Обещанное освобождение квартиры должно состояться до 20 числа.

Ранее адвокат Светлана Свириденко рассказала о грубых нарушениях процедуры приема-передачи квартиры. В их числе — смена адреса регистрации Долиной, информация о которой не была отражена в акте приема-передачи квартиры.