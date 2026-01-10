Реклама

Экономика
07:22, 10 января 2026Экономика

Адвокат Лурье рассказала о грубых нарушениях процедуры приема-передачи квартиры

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Сторона певицы Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи спорной квартиры в Хамовниках, которая, согласно решению Верховного суда России, переходит к покупательнице Полине Лурье. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», — заявила адвокат.

Как утверждает Свириденко, акт приема-передачи должен быть подписан в квартире продавцом и покупателем или уполномоченными ими лицами. При этом подтвержденных полномочий у представителя Долиной не было, добавила адвокат.

Ранее представители Полины Лурье обратились к судебным приставам для выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Изначально сторона покупателя хотела решить вопрос мирным способом, подчеркнула Свириденко. Но певица отказалась съехать из квартиры до 20 января, а принять недвижимость у ее представителя 9 января не удалось из-за отсутствия на встрече самой Долиной.

