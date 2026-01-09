Лурье обратилась к судебным приставам для выселения Долиной

Адвокат Свириденко: Сторона Лурье обратилась к приставам для выселения Долиной

Представители Полины Лурье обратились к судебным приставам для выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом в Telegram-канале сообщил телеканал 360 со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко, защищающую интересы покупательницы жилья.

Изначально сторона покупателя хотела решить вопрос мирным способом, подчеркнула Свириденко. Но певица отказалась съехать из квартиры до 20 января, а принять недвижимость у ее представителя 9 января не удалось из-за отсутствия на встрече самой Долиной.

У доверенного лица, явившегося на встречу вместо экс-собственницы, не оказалось полномочий для передачи ключей и квартиры, а также на подписание акта приема-передачи. Пока этот документ не будет подписан, Лурье не сможет заселиться в новое жилье, указала адвокат.

Ранее стала известна причина отсутствия Долиной на встрече со стороной Лурье в пятницу, 9 января. Певица, по данным РИА Новости, сейчас находится в отъезде. При этом представители РЕН ТВ заметили в этот день у дома в Хамовниках черный Mercedes, в котором, предположительно, сидела Долина. Ее представители перекрыли доступ во двор для третьих лиц.

