Экономика
13:08, 9 января 2026Экономика

Лурье не приняла квартиру Долиной

Свириденко: Лурье не смогла принять квартиру Долиной
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Полина Лурье не смогла принять квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках 9 января. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Квартиру сегодня принять не смогли», — сообщила адвокат покупательницы квартиры. По ее словам, это произошло из-за того, что артистка не пришла на встречу, а у ее доверенного лица нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры. Свириденко пояснила, что Лурье не сможет заселиться в квартиру, пока этот акт не будет подписан.

Уточняется, что Долина не пришла на встречу, так как находится в отъезде.

Ранее адвокат артистки Мария Пухова сообщала, что передача ключей от проданной квартиры певицы Ларисы Долиной в столичном районе Хамовники запланирована на вторую половину дня 9 января.

До этого стало известно, что Долина не появлялась в своей бывшей квартире в Хамовниках с 31 декабря 2025 года.

