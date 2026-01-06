Долина не появлялась в бывшей московской квартире с прошлого года

Долина не появлялась в своей бывшей квартире в Москве после 31 декабря

Певица Лариса Долина не появлялась в своей бывшей квартире в столичном районе Хамовники с 31 декабря 2025 года, заявили ТАСС в окружении артистки.

«Последний раз Долина была в квартире 31 декабря, с тех пор она там не появлялась», — заявил собеседник агентства.

Ранее Долина назначила покупательнице ее квартиры в Хамовниках, ставшей поводом для судебных споров, новую дату передачи объекта — 9 января. Новая предполагаемая дата передачи ключей — 9 января вместо 5 января. «Стороны совместно планируют», — рассказала адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.