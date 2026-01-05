Долина отказалась передавать квартиру в обещанный срок

Долина сменила дату передачи квартиры Лурье с 5 на 9 января

Народная артистка РФ Лариса Долина назначила покупательнице ее квартиры в Хамовниках, ставшей поводом для судебных споров, новую дату передачи объекта — 9 января. О том, что она отказалась сделать это в обещанный ранее срок, со ссылкой на адвоката Полины Лурье Светлану Свириденко сообщило агентство ТАСС.

Новая предполагаемая дата передачи ключей — 9 января вместо 5 января. «Стороны совместно планируют», — рассказала юрист.

29 декабря стало известно, что отказалась освободить квартиру до 30 декабря. Звезда заявила, что ее семья сможет покинуть помещение не раньше, чем 5 января 2026 года.

При этом переезд Ларисы Долиной из квартиры в центре Москвы стартовал 29 декабря. Вещи артистки перевозят на склад во дворе Федерации шахмат России.

