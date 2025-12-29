Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:01, 29 декабря 2025Экономика

Долина перешла к активной фазе переезда

Лариса Долина начала вывозить на «газели» вещи из квартиры в Хамовниках
Виктория Клабукова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певица Лариса Долина перешла к активной фазе переезда из квартиры в Ксеньинском переулке. Для вывоза вещей к ней приезжают «газели», передает Telegram-канал Shot.

Артистка, как заявляет канал, начала масштабный переезд. Прежде для вывоза вещей Долиной хватало собственного минивэна Toyota Alphard, однако 29 декабря с самого утра перед подъездом скандального дома останавливаются грузовые авто, куда загружают баулы с личными вещами знаменитости. Их отвозят в подмосковный особняк Долиной. Первая машина приехала около десяти часов утра.

Как стало известно журналистам, сначала в планах звезды перевезти одежду, в том числе и свои концертные платья — они одни заняли половину грузового автомобиля. При этом синтезатор артистки Yamaha Clavinova CVP-509 стоимостью миллион рублей пока остается в проблемной квартире. Его собираются перевозить разобранным в последнюю очередь.

Переезд, как отмечается, займет несколько дней, и до 30-го числа перевезти все вещи Долиной не удастся. Как ранее поделилась адвокат покупательницы жилья Полины Лурье, певица отсрочила переезд до 5 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о наступлении российских войск в сторону крупного города в зоне СВО

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Выявлена неочевидная причина ухудшения работы глаз

    В Минкульте прокомментировали отмену концертов российских артистов в Европе

    Названы пять бесполезных процедур в косметологии

    Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

    Путин призвал пресекать попытки ВСУ помешать продвижению российских сил в Купянске

    Российские войска прорвали оборону Красного Лимана

    Основателя финансовой пирамиды депортировали в Россию из Дубая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok