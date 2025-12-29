Лариса Долина начала вывозить на «газели» вещи из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина перешла к активной фазе переезда из квартиры в Ксеньинском переулке. Для вывоза вещей к ней приезжают «газели», передает Telegram-канал Shot.

Артистка, как заявляет канал, начала масштабный переезд. Прежде для вывоза вещей Долиной хватало собственного минивэна Toyota Alphard, однако 29 декабря с самого утра перед подъездом скандального дома останавливаются грузовые авто, куда загружают баулы с личными вещами знаменитости. Их отвозят в подмосковный особняк Долиной. Первая машина приехала около десяти часов утра.

Как стало известно журналистам, сначала в планах звезды перевезти одежду, в том числе и свои концертные платья — они одни заняли половину грузового автомобиля. При этом синтезатор артистки Yamaha Clavinova CVP-509 стоимостью миллион рублей пока остается в проблемной квартире. Его собираются перевозить разобранным в последнюю очередь.

Переезд, как отмечается, займет несколько дней, и до 30-го числа перевезти все вещи Долиной не удастся. Как ранее поделилась адвокат покупательницы жилья Полины Лурье, певица отсрочила переезд до 5 января.