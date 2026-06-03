Международный аэропорт Кувейта подвергся атаке иранских ракет

Иран атаковал БПЛА и ракетами международный аэропорт Кувейта

Иран атаковал ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) авиагавань Кувейта, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС.

По данным главного управления гражданской авиации эмирата, атаке иранскими ракетами подвергся пассажирский терминал Т1. «В международном аэропорту Кувейта задействован план действий в чрезвычайных ситуациях», — заявило ведомство.

Вследствие нападения были повреждены объекты аэродрома, раненым оказали помощь на месте. Работа воздушной гавани приостановлена, все прибывающие рейсы отправляются в другие аэропорты.

Ранее Соединенные Штаты нанесли удар по иранскому острову Кешм. Это стало ответом на попытки Ирана ударить по ним на Ближнем Востоке.