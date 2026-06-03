В Бразилии акула откусила ногу 11-летнему мальчику

В Бразилии акула откусила ногу мальчику в штате Пернамбуку. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 31 мая на пляже города Жабуатан-дус-Гуарарапис. 11-летний Жоао Лукас Кастор Немезио Салес пришел купаться с двумя приятелями и дядей. Мужчина рассказал, что только вышел из воды, когда на Салеса набросилась акула. Хищная рыба сразу же откусила ребенку ногу.

«Слышу странный шум, оборачиваюсь — а там кровь повсюду, — рассказал дядя пострадавшего. — Тогда я бросился в воду, чтобы вытащить племянника».

Салеса сразу же доставили в местную больницу, а потом перевезли в крупную клинику, где мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.

Спасатели отметили, что власти предупреждали посетителей пляжа о повышенном риске нападения акул и разместили соответствующие таблички.

Ранее сообщалось, что в Бразилии акула откусила ногу 19-летней девушке. Остановить кровотечение смог случайно оказавшийся на пляже врач.