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10:08, 3 июня 2026Из жизни

Акула откусила ногу 11-летнему мальчику

В Бразилии акула откусила ногу 11-летнему мальчику
Никита Савин
Никита Савин

Фото: David Keep / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии акула откусила ногу мальчику в штате Пернамбуку. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 31 мая на пляже города Жабуатан-дус-Гуарарапис. 11-летний Жоао Лукас Кастор Немезио Салес пришел купаться с двумя приятелями и дядей. Мужчина рассказал, что только вышел из воды, когда на Салеса набросилась акула. Хищная рыба сразу же откусила ребенку ногу.

«Слышу странный шум, оборачиваюсь — а там кровь повсюду, — рассказал дядя пострадавшего. — Тогда я бросился в воду, чтобы вытащить племянника».

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Салеса сразу же доставили в местную больницу, а потом перевезли в крупную клинику, где мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает.

Спасатели отметили, что власти предупреждали посетителей пляжа о повышенном риске нападения акул и разместили соответствующие таблички.

Ранее сообщалось, что в Бразилии акула откусила ногу 19-летней девушке. Остановить кровотечение смог случайно оказавшийся на пляже врач.

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