ВСУ атаковали пассажирский автобус в российском регионе

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Белгородской области с мирными жителями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

ЧП произошло в районе поселка Дубовое Белгородского округа. В результате удара жизни лишился один мужчина. Еще четверо человек получили ранения, их госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Помимо автобуса, в результате атаки также получили повреждения три легковых автомобиля.

Ранее 18 июля сообщалось, что одна женщина не выжила после удара FPV-дрона ВСУ по частному дому в Грайворонском округе Белгородской области.