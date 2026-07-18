Жительница Белгородской области погибла после удара ВСУ

Россиянка погибла после удара ВСУ по частному дому в Белгородской области

Один человек погиб после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона, передает РИА Новости.

«В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара FPV-дрона по частному дому от полученных ранений погибла женщина», — говорится в сообщении.

В городе Шебекино россиянка пострадала при взрыве FPV-квадрокоптера. Женщина получила акубаротравму. В оперштабе отметили, что пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После получения помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения после атак противника зафиксировали в селах Гора-Подол, Новая Таволжанка и Ржевка, а также в городе Грайвороне.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что мирный житель получил ранения в результате взрыва дрона ВСУ в Шебекино.