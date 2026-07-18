Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 18 июля 2026Россия

Жительница Белгородской области погибла после удара ВСУ

Россиянка погибла после удара ВСУ по частному дому в Белгородской области
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Один человек погиб после ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона, передает РИА Новости.

«В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара FPV-дрона по частному дому от полученных ранений погибла женщина», — говорится в сообщении.

В городе Шебекино россиянка пострадала при взрыве FPV-квадрокоптера. Женщина получила акубаротравму. В оперштабе отметили, что пострадавшую доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. После получения помощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения после атак противника зафиксировали в селах Гора-Подол, Новая Таволжанка и Ржевка, а также в городе Грайвороне.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что мирный житель получил ранения в результате взрыва дрона ВСУ в Шебекино.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Лавров «сверил часы» с главой МИД ОАЭ
    Первый удар «Орешника» связали с разработкой ракет Киевом
    ВС России поразили три украинских сухогруза
    В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки ВСУ
    Российский город затопило из-за сильнейших ливней
    Российский маркетплейс сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак
    В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми
    Жительница Белгородской области погибла после удара ВСУ
    Статую Свободы затянуло дымом
    Хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп в 25 миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok