Долина отказалась выехать из квартиры

Свириденко: Долина отказалась освободить квартиру до 30 декабря

Певица Лариса Долина отказалась освободить спорную квартиру до 30 декабря, отсрочив выезд на 2026 год. Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье.

По ее словам, клиентка просила артистку съехать до Нового года, но получила отказ. Долина заявила, что ее семья сможет выехать не ранее 5 января 2026 года.

Ранее стало известно, что Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры, которая досталась Полине Лурье по решению суда. 26 декабря часть имущества была погружена в автомобиль певицы и увезена.