12:01, 29 декабря 2025Силовые структуры

Долина отказалась выехать из квартиры

Свириденко: Долина отказалась освободить квартиру до 30 декабря
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина отказалась освободить спорную квартиру до 30 декабря, отсрочив выезд на 2026 год. Об этом ТАСС сообщила адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Полины Лурье.

По ее словам, клиентка просила артистку съехать до Нового года, но получила отказ. Долина заявила, что ее семья сможет выехать не ранее 5 января 2026 года.

Ранее стало известно, что Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры, которая досталась Полине Лурье по решению суда. 26 декабря часть имущества была погружена в автомобиль певицы и увезена.

