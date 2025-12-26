Реклама

17:16, 26 декабря 2025

Долина начала вывозить вещи из квартиры

Shot: Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Певица Лариса Долина начала вывозить вещи из своей теперь уже бывшей квартиры в Хамовниках, которая досталась покупательнице Полине Лурье. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Артистка вывозит вещи из жилья постепенно. Днем 26 декабря часть имущества Долиной погрузили в ее автомобиль Toyota Alphard и увезли.

Согласно решению суда, певица должна освободить квартиру в ближайшие дни.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предсказал будущее карьеры Долиной после скандального дела с квартирой. Он считает, что россияне перестанут негативно относиться к певице, когда она покинет квартиру.

