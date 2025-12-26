Реклама

16:26, 26 декабря 2025Культура

Пригожин предсказал будущее карьеры Долиной после скандала

Продюсер Пригожин: Долина может реабилитировать себя перед народом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

После выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках и разрешения громкого дела, вероятно, народный гнев сменится на милость, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что вот этот народный гнев, который был, перейдет на милость. И они поймут, что она как могла, так и держалась. Защищала себя. Сейчас, с учетом всех обстоятельств, я полагаю, что все утихомирится. И если она запишет какую-нибудь хорошую правильную песню, она будет воспринята абсолютно правильно. Похоронить карьеру артиста сложно», — сказал Пригожин.

Он также отметил, что решение в пользу Полины Лурье справедливое. По его мнению, ситуацию можно было не доводить до публичного недовольства.

25 декабря Мосгорсуд выселил народную артистку из ее бывшей квартиры в столичном районе Хамовники, которую Лурье купила у нее за 112 миллионов рублей еще полтора года назад. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые прописаны в квартире. На выселение Долиной дается пять рабочих дней. В противном случае открывается исполнительное производство — и в квартиру приходят судебные приставы.

