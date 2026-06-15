Цискаридзе признался в любви к Пугачевой

Николай Цискаридзе заявил, что восхищается певицей Аллой Пугачевой

Народный артист России Николай Цискаридзе признался, что восхищается певицей Аллой Пугачевой. Об этом он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец.

«Для меня не бывает бывших кумиров», — заявил артист и добавил, что регулярно получает негативные комментарии из-за своей любви к Примадонне.

Цискаридзе подчеркнул, что с детства больше всего ценит голоса Марии Каллас, Эдит Пиаф и Аллы Пугачевой. По словам артиста, он не имеет права судить человека за выбор места жительства или его высказывания. «К творчеству это имеет какое отношение?» — пояснил он.

Ранее Цискаридзе признался, что подозревает у себя синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По его словам, СДВГ может обнаружиться «у любого нормального человека, у которого в руках телефон».