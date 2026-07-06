В Германии оценили предложение Путина о переговорщике от ЕС

Политолог Рар предложил выдвинуть экс-канцлера ФРГ Шредера на премию мира имени Толстого

Немецкий политолог Александр Рар оценил предложение президента России Владимира Путина назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера переговорщиком от Европейского союза (ЕС). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его мнению, Шредер способен выступить посредником, который сдвинет диалог между Москвой и Брюсселем с мертвой точки. Он также предложил вручить немецкому политику премию мира имени Толстого.

«Его активное участие в качестве посредника рассматривается как попытка возобновить диалог, который сегодня практически заморожен. Если Нобелевский комитет зачастую руководствуется политической конъюнктурой, то премия Толстого могла бы стать площадкой, где реальные миротворческие усилия получают объективную оценку», — сказал он.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал возможное назначение Шредера переговорщиком от ЕС «опасной ловушкой Путина». «Речь идет о том, чтобы поставить Европу на посредническую позицию, в нейтральное отношение. Это опасная ловушка», — заявил он.