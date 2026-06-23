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21:32, 23 июня 2026Мир

В Эстонии испугались «ловушки Путина»

В Эстонии испугались ловушки в выборе Шредера переговорщиком с Россией от ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Назначение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком с Россией от Европейского союза (ЕС), чью кандидатуру прежде предлагал президент РФ Владимир Путин, является «опасной ловушкой». Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Die Zeit.

«Путину важны не имена. Речь идет о том, чтобы поставить Европу на посредническую позицию, в нейтральное отношение. Это опасная ловушка», — ответил он на вопрос, заинтересован ли Путин в переговорах с ЕС.

Министр также отметил, что Эстония настроена критически относительно идеи главы Евросовета Антониу Кошты о создании переговорного канала с Россией. По его словам, у него «не было на это мандата», а время для диалога сейчас неподходящее.

Ранее бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль напомнил полную версию слов Путина о переговорщике от Европы. «Он произнес эту знаменитую фразу: "Если бы он мог выбирать, кто должен вести переговоры от имени Европы, это был бы бывший Герхард Шредер". Но вторая часть фразы обычно опускается. В ней он сказал: "или любой другой европеец"», — отметил он.

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