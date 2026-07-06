В Германии назвали нормальными рекордные займы для вооружения ФРГ

Глава минфина ФРГ Клингбайль: Затраты на бундесвер являются нормальными

Планируемые рекордные займы для вооружения бундесвера являются нормальными. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил глава министерства финансов ФРГ Ларс Клингбайль.

По его словам, Берлину необходимо наверстать накопившееся за 20 лет отставание в области вооружений, из-за чего большие затраты на бундесвер оправданы.

В то же время министр признал наличие серьезных проблем в экономике страны, но объяснил он их войной между США и Ираном. По его словам, этот конфликт серьезно ударил по надеждам Германии на экономический рост.

Ранее в бюджете Германии образовалась налоговая дыра из-за вызванного войной между США и Ираном кризиса. «Безрассудная война Трампа и вызванный ею глобальный скачок цен на энергоносители на данный момент замедляют положительную динамику в экономике», — заявил Клингбайль в мае.