МАГАТЭ пообещало проконтролировать использование Украиной британского урана

Гросси: МАГАТЭ проследит, чтобы Украина не использовала британский уран в военных целях

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проконтролирует, чтобы Украина использовала британский уран только в мирных целях. Об этом заявил директор агентства Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что проверка будет проведена после того, как уран окажется на Украине. «Мы не контролируем саму поставку топлива, но после его поступления на объекты проверяем его в рамках гарантий МАГАТЭ, чтобы убедиться, что материал не перенаправляется на негражданские цели», — пояснил Гросси.

Он подчеркнул, что агентство обязано следить за этим, поэтому обижаться и политизировать данный процесс не следует.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, что Великобритания будет поставлять Украине на протяжении двух лет обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, стоимость которого составит 280 миллионов долларов.