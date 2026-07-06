Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:43, 6 июля 2026Мир

МАГАТЭ пообещало проконтролировать использование Украиной британского урана

Гросси: МАГАТЭ проследит, чтобы Украина не использовала британский уран в военных целях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проконтролирует, чтобы Украина использовала британский уран только в мирных целях. Об этом заявил директор агентства Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что проверка будет проведена после того, как уран окажется на Украине. «Мы не контролируем саму поставку топлива, но после его поступления на объекты проверяем его в рамках гарантий МАГАТЭ, чтобы убедиться, что материал не перенаправляется на негражданские цели», — пояснил Гросси.

Он подчеркнул, что агентство обязано следить за этим, поэтому обижаться и политизировать данный процесс не следует.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, что Великобритания будет поставлять Украине на протяжении двух лет обогащенный уран для обеспечения работы АЭС, стоимость которого составит 280 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Туве пропали две школьницы. На пятый день поисков волонтеры штурмовали дом по наводке ясновидящей, сказавшей, что дети там

    МАГАТЭ пообещало проконтролировать использование Украиной британского урана

    В Германии назвали нормальными рекордные займы для вооружения ФРГ

    Администрация Трампа позвонила в ФИФА из-за дисквалификации футболиста сборной США

    В Германии оценили предложение Путина о переговорщике от ЕС

    Во Франции из музея украли драгоценности на миллионы евро

    Норвегия благодаря дублю Холанда обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала чемпионата мира

    В МИД России отреагировали на отказ Киева забирать тела солдат из Константиновки

    Людям старше 50 лет посоветовали рабочие способы бороться с бессонницей

    20-летняя дочь популярной ведущей снялась топлес на фоне развития модельной карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok