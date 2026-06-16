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05:37, 16 июня 2026Экономика

Одна европейская страна поставит обогащенный уран для АЭС Украины на $280 млн

Великобритания предоставит Украине $280 млн на поставки обогащенного урана для АЭС
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, что Великобритания обеспечит работу украинских атомных электростанций в ближайшие два года.

Финансирование в размере 210 миллионов фунтов (около 280 миллионов долларов) будет предоставлено через государственное экспортно-кредитное агентство UK Export Finance. Эти средства позволят британской компании Urenco поставлять обогащенный уран украинскому оператору АЭС «Энергоатом».

Договоренность была достигнута в начале июня на встрече Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне. Как поясняется в сообщении, речь идет о продолжении контракта, заключенного еще в 2023 году: тогда Urenco и «Энергоатом» подписали соглашение о поставках обогащенного урана на Украину до 2035 года.

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