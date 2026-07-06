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01:35, 6 июля 2026Спорт

Администрация Трампа позвонила в ФИФА из-за дисквалификации футболиста сборной США

Журналист Джейкобс: Белый дом напрямую попросил ФИФА пересмотреть дисквалификацию Балогуна
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Amber Searls / Reuters

Белый дом напрямую обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой к его главе Джанни Инфантино пересмотреть удаление Фоларина Балогуна. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

По его данным, в ответ ФИФА запросила дополнительные пояснения и указала на заключение независимого дисциплинарного органа. Представители организации подчеркивают, что возможное вмешательство со стороны Белого дома не могло повлиять на итоговое решение, поскольку процедура регулируется статьей 27, а дисциплинарная комиссия действует независимо.

Как уточняется, президенту ФИФА прямо передали позицию Трампа: он считает назначенное наказание необоснованным. Кроме того, другие сотрудники Белого дома также пытались повлиять на позицию ФИФА, считает журналист. В Федерации футбола США заявили, что принимали участие в процессе, и отметили, что видеоповторы в замедленном режиме могли создать искаженное впечатление об эпизоде.

При этом Королевская бельгийская футбольная ассоциация выразила удивление итоговым вердиктом, заявив, что была поражена решением.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поблагодарил Международную федерацию футбола за приостановку дисквалификации футболиста их сборной Фоларина Балогуна. По словам политика, организация исправила большую несправедливость и поступила правильно.

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