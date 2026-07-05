Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации футболиста сборной США на ЧМ

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Международную федерацию футбола (ФИФА) за приостановку дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогуна. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.
«Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила большую несправедливость», — сказал он.
Дисциплинарный комитет ФИФА прежде приостановил дисквалификацию Балогуна. Теперь он сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии.
На ЧМ-2026 Балогун забил три мяча в трех матчах, нападающий является лучшим бомбардиром сборной США на турнире. Американцы сыграют с бельгийцами в ночь на 7 июля.