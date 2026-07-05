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21:18, 5 июля 2026Спорт

Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации футболиста сборной США на ЧМ

Трамп: ФИФА исправила большую несправедливость, приостановив дисквалификацию Балогуна
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Международную федерацию футбола (ФИФА) за приостановку дисквалификации футболиста американской сборной Фоларина Балогуна. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Спасибо ФИФА за то, что она поступила правильно и исправила большую несправедливость», — сказал он.

Дисциплинарный комитет ФИФА прежде приостановил дисквалификацию Балогуна. Теперь он сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против Бельгии.

На ЧМ-2026 Балогун забил три мяча в трех матчах, нападающий является лучшим бомбардиром сборной США на турнире. Американцы сыграют с бельгийцами в ночь на 7 июля.

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