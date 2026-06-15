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12:48, 15 июня 2026Культура

Цискаридзе нашел у себя распространенное расстройство психики

Николай Цискаридзе признался в наличии у себя СДВГ из-за смартфонов
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Бывший артист балета Николай Цискаридзе признался, что подозревает у себя синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

«Да я и сам про себя понимаю, что у меня СДВГ, так же как у любого нормального человека, у которого в руках телефон», — поделился артист.

При этом Цискаридзе, который сейчас занимает должность ректора Академии русского балета имени Вагановой, порадовался тому, что застал время без смартфонов. Он заявил, что еще из тех дней помнит наизусть некоторые номера телефонов.

Ранее Цискаридзе объяснил, почему использует псевдоним Максим Николаев для своих актерских опытов.

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