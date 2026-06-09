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17:15, 9 июня 2026Культура

Цискаридзе объяснил необходимость псевдонима в театре

Николай Цискаридзе заявил, что не выходит на театральную сцену под своим настоящим именем
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что использует псевдоним на драматической сцене, чтобы избежать ассоциаций с балетом. Его слова приводит Общественная служба новостей.

Известно, что для дебюта на сцене Московского Художественного театра имени Чехова он выбрал псевдоним Максим Николаев. «Я никогда не выхожу на сцену под своим настоящим именем: не хочу, чтобы люди ассоциировали меня с балетом», — подчеркнул Николай.

Цискаридзе признался, что ему приходится заново учиться актерской профессии, поскольку она имеет мало общего с балетом. По его словам, нельзя снять пуанты и просто исполнить главную роль в постановке. «Это все равно что полицейский наденет белый халат и станет оперировать людей без медицинского образования», — пояснил артист.

Ранее Цискаридзе оценил работу Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Артист исполнил роль короля Франции Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» и признался, что работа в МХТ стала для него открытием. Он отметил, что теперь коллега вызывает у него еще большее уважение.

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