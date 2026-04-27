Цискаридзе оценил работу Хабенского на посту главы МХТ

Цискаридзе потрясла работа Хабенского на посту худрука МХТ имени Чехова

Народный артист России Николай Цискаридзе оценил работу Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Его комментарий приводит KP.RU.

Цискаридзе исполнил роль короля Франции Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» и признался, что работа в МХТ стала для него открытием. Артист отметил, что теперь коллега вызывает у него еще большее уважение. «Я потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский», — заявил он.

По словам Цискаридзе, он ни разу не ощутил в театре негатива. Напротив, в коллективе царила атмосфера поддержки, любви и взаимного уважения.

Хабенский возглавил МХТ имени Чехова в октябре 2021 года. В марте 2026-го сообщалось, что актер также назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.