Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
15:25, 27 апреля 2026Культура

Цискаридзе оценил работу Хабенского на посту главы МХТ

Цискаридзе потрясла работа Хабенского на посту худрука МХТ имени Чехова
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Николай Цискаридзе оценил работу Константина Хабенского на посту художественного руководителя МХТ имени Чехова. Его комментарий приводит KP.RU.

Цискаридзе исполнил роль короля Франции Людовика XIV в спектакле «Кабала святош» и признался, что работа в МХТ стала для него открытием. Артист отметил, что теперь коллега вызывает у него еще большее уважение. «Я потрясен фантастическим коллективом, который создал Хабенский», — заявил он.

По словам Цискаридзе, он ни разу не ощутил в театре негатива. Напротив, в коллективе царила атмосфера поддержки, любви и взаимного уважения.

Хабенский возглавил МХТ имени Чехова в октябре 2021 года. В марте 2026-го сообщалось, что актер также назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

