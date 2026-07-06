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01:05, 6 июля 2026Бывший СССР

В МИД России отреагировали на отказ Киева забирать тела солдат из Константиновки

Мирошник: Украина готова бросить останки солдат, чтобы представить НАТО лживую картинку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Киев отказался забирать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Константиновки, чтобы представить на предстоящем саммите Североатлантического альянса лживую картинку. Таким образом на решение Киева отреагировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его слова приводят «Известия».

«Они готовы забросать телами города, бросить останки своих людей, которых вчера называли героями только для того, чтобы на саммите НАТО была некая приемлемая, сконструированная, но абсолютно лживая картинка, под которую можно выпросить деньги и какую-то поддержку», — высказался он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска полностью взяли под контроль Константиновку. Президент РФ Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

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