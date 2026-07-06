Во Франции из музея украли драгоценности на миллионы евро

Le Parisien: Из музея Lalique во Франции украли драгоценности на €4 млн

Во Франции из музея ювелирного дела Рене Лалика Lalique украли драгоценности на сумму четыре миллиона евро, сообщает Le Parisien.

Ограбление произошло около 05:30 по местному времени. Злоумышленники в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с ювелирными изделиями. Всего было похищено 20 ювелирных изделий из хрусталя.

В материале отмечается, что похитители были хорошо осведомлены, какие предметы являются наиболее ценными.

19 октября прошлого года в Париже произошло ограбление Лувра. Преступники проникли в музей утром. Они надели желтые рабочие жилеты, поднялись к окну галереи Аполлона на строительной лестнице и за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. Общая стоимость украденных ценностей оценивается примерно в 76 миллионов евро (семь миллиардов рублей).

