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01:00, 6 июля 2026Ценности

20-летняя дочь популярной ведущей снялась топлес на фоне развития модельной карьеры

Дочь популярной ведущей Холден Лекси Хьюз снялась топлес на фоне развития карьеры модели
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @zakwalton

Дочь популярной актрисы и ведущей Аманды Холден Лекси Хьюз поделилась откровенными кадрами на фоне новостей о стремительном развитии модельной карьеры. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя знаменитость снялась топлес, прикрывая оголенные части тела листком. На размещенных кадрах видно, что манекенщица отказалась от макияжа и укладки.

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Хьюз уточнила, что фотосессию проводили на курорте Juice Master Retreats в Португалии.

В июле 2025 года Аманда Холден раскрыла секрет идеальных снимков в бикини. В первую очередь знаменитость порекомендовала использовать автозагар. При этом она уточнила, что во время распределения средства по телу особое внимание необходимо уделить коленям.

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