20-летняя дочь популярной ведущей снялась топлес на фоне развития модельной карьеры

Дочь популярной ведущей Холден Лекси Хьюз снялась топлес на фоне развития карьеры модели

Дочь популярной актрисы и ведущей Аманды Холден Лекси Хьюз поделилась откровенными кадрами на фоне новостей о стремительном развитии модельной карьеры. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летняя знаменитость снялась топлес, прикрывая оголенные части тела листком. На размещенных кадрах видно, что манекенщица отказалась от макияжа и укладки.

Хьюз уточнила, что фотосессию проводили на курорте Juice Master Retreats в Португалии.

В июле 2025 года Аманда Холден раскрыла секрет идеальных снимков в бикини. В первую очередь знаменитость порекомендовала использовать автозагар. При этом она уточнила, что во время распределения средства по телу особое внимание необходимо уделить коленям.