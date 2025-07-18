Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:51, 18 июля 2025Ценности

54-летняя телеведущая раскрыла секрет идеальных снимков в бикини

Телеведущая Холден посоветовала во время съемки в бикини использовать автозагар
Мария Винар

Фото: @noholdenback

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден раскрыла секрет идеальных откровенных снимков. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

В первую очередь 54-летняя знаменитость порекомендовала использовать автозагар. При этом она уточнила, что во время распределения средства по телу особое внимание необходимо уделить коленям.

Кроме того, Холден призвала читательниц избегать во время фотосессий прямых солнечных лучей и посоветовала им делать съемку в бикини в самом начале отпуска. «Всегда фотографируйтесь в начале отдыха и с утра, пока ваш живот не вздулся от еды», — с иронией объяснила она.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден поделилась откровенными фото. Тогда телеведущая попозировала на теннисном корте, задрав при этом мини-юбку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на угрозу НАТО стереть с лица земли Калининград

    Завхоз школы стал обладателем сотен миллионов рублей и решил закрыть родным ипотеки

    В Москве строй из сотни мигрантов попал на видео

    Арестованный замглавы Минобороны России перенес две операции

    ВС России прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках

    Солдаты ВСУ стали сдаваться в плен в Запорожской и Херсонской областях

    Кремль оценил возможность поражения западных военных объектов на Украине

    Предполагаемый участник нападения на бойцов военной полиции записал видео из Чечни

    Россиянка описала отдых на новом курорте КНДР фразой «как на необитаемом острове»

    Актер Орлов погиб на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости