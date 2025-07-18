54-летняя телеведущая раскрыла секрет идеальных снимков в бикини

Телеведущая Холден посоветовала во время съемки в бикини использовать автозагар

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден раскрыла секрет идеальных откровенных снимков. Соответствующий комментарий публикует Daily Mail.

В первую очередь 54-летняя знаменитость порекомендовала использовать автозагар. При этом она уточнила, что во время распределения средства по телу особое внимание необходимо уделить коленям.

Кроме того, Холден призвала читательниц избегать во время фотосессий прямых солнечных лучей и посоветовала им делать съемку в бикини в самом начале отпуска. «Всегда фотографируйтесь в начале отдыха и с утра, пока ваш живот не вздулся от еды», — с иронией объяснила она.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден поделилась откровенными фото. Тогда телеведущая попозировала на теннисном корте, задрав при этом мини-юбку.