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09:36, 7 июля 2025Ценности

54-летняя телеведущая задрала мини-юбку на теннисном корте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Richard Lincoln / Globallookpress.com

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден поделилась откровенными фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость запечатлена на теннисном корте. Она позировала перед камерой в спортивном розовом топе, мини-юбке, козырьке и солнцезащитных очках. При этом Холден повернулась к фотографу спиной, задрала нижнюю часть своего наряда и показала обнаженные ягодицы.

Фото: @noholdenback

Поклонники разделились во мнениях по поводу фотосессии телезвезды в комментариях под публикацией. «Мне было бы неловко, если бы это была моя мать», «Отчаянно нуждаешься во внимании», «Что ты пытаешься доказать такими снимками?», «Икона», «Великолепная женщина», «Выглядишь просто потрясающе. Благодаря тебе я полюбил теннис», — обсуждали пользователи сети.

Ранее Аманда Холден станцевала в откровенном купальнике с комиком Аланом Карром.

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