54-летняя телеведущая станцевала в купальнике перед камерой

54-летняя телеведущая Аманда Холден в купальнике станцевала с Аланом Карром

Британская актриса и телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном наряде на отдыхе в Греции. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,5 миллиона подписчиков.

54-летняя знаменитость предстала перед камерой, стоя на вершине скалы со своим другом — комиком Алан Карром, с которым работала над шоу Amanda and Alan's Greek Job. Она позировала в слитном черном купальнике с глубоким декольте, широкополой соломенной шляпе и белых вьетнамках.

При этом звезда станцевала с Карром, напевая песню Together (Wherever We Go).

Ранее в июне Аманда Холден в бикини также устроила дефиле у бассейна.