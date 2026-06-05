Путин защитил немецкого журналиста от неудобного вопроса

Путин помог немецкому журналисту уйти от ответа на неудобный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями зарубежных информационных агентств защитил главу новостной службы немецкого агентства DPA Мартина Романчика, позволив ему не отвечать на неудобный вопрос. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов спросил немецкого журналиста о том, готовится ли Германия к войне. «Это правда или это нам так кажется? Она правда с Россией собирается воевать?» — задал вопрос Кондрашов. Сразу после этого за журналиста вступился российский лидер, сказав: «Я протестую».

Путин сказал, что Романчик не обязан отвечать на этот вопрос, добавив, что он не на допросе. «Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», — с улыбкой сказал президент.

Ранее Путин призвал задуматься, зачем России нападать на НАТО.