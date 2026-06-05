ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:18, 5 июня 2026Россия

Путин защитил немецкого журналиста от неудобного вопроса

Путин помог немецкому журналисту уйти от ответа на неудобный вопрос
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями зарубежных информационных агентств защитил главу новостной службы немецкого агентства DPA Мартина Романчика, позволив ему не отвечать на неудобный вопрос. Об этом сообщает ТАСС.

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов спросил немецкого журналиста о том, готовится ли Германия к войне. «Это правда или это нам так кажется? Она правда с Россией собирается воевать?» — задал вопрос Кондрашов. Сразу после этого за журналиста вступился российский лидер, сказав: «Я протестую».

Путин сказал, что Романчик не обязан отвечать на этот вопрос, добавив, что он не на допросе. «Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», — с улыбкой сказал президент.

Ранее Путин призвал задуматься, зачем России нападать на НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Открою вам большую-большую военную государственную тайну». Путин рассказал об особенностях удара «Орешником» по Украине

    Трамп допустил успех сына Байдена на выборах-2028

    В Москве средняя зарплата в марте превысила отметку в 200 тысяч рублей

    Ирина Шейк в броском наряде посетила вечеринку модного бренда

    Названа самая разрушительная для здоровья сердца поза для сна

    Трамп пообещал «небольшую остановку» на Кубе по пути из Ирана

    Лавров обвинил Запад в желании подавить Россию

    В США заявили о провале санкционной политики Европы против России

    Доступ к месту пропажи семьи Усольцевых ограничат

    Москвичам пообещали жаркие выходные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok