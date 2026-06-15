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Забота о себе
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15:33, 15 июня 2026Забота о себе

Россиянам дали семь советов для борьбы со стрессом на работе

Эндокринолог Павлова: Сбросить напряжение на работе можно с помощью дыхательных упражнений
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Стресс на работе, а особенно в сочетании с жарой, может привести к тому, что нервная система станет работать на износ, заявила эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале она дала россиянам семь советов для борьбы с перенапряжением.

Во-первых, по словам Павловой, необходимо следить за позой, когда человек сидит во время работы. «Держите спину ровно, плечи расслаблены. Если работаете за компьютером, то монитор держим на уровне глаз. Каждые 40-50 минут меняйте положение. Это снижает мышечное напряжение», — пояснила она.

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Во-вторых, нужно делать короткие паузы во время работы, добавила врач. Это время лучше уделить движению: встать, потянуться или просто закрыть глаза, если усталость слишком сильная. Третий совет от доктора — практиковать дыхательные упражнения на протяжении одной-двух минут, поскольку с их помощью можно сбросить напряжение.

В-четвертых, Павлова посоветовала устанавливать четкие границы на работе. «Определите время, после которого вы не отвечаете на рабочие сообщения и не проверяете почту (…). Это один из самых эффективных способов защитить нервную систему», — утверждает врач. Кроме того, Доктор призвала ради сохранения нервной системы разделять большие задачи на маленькие, научиться отказывать, чтобы не брать на себя чужие обязанности, а также не переключаться сразу с работы на домашние дела.

Ранее психиатр Андрей Шмилович назвал необычные проявления депрессии. По его мнению, это заболевание можно заподозрить по расширенным зрачкам.

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