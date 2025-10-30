Забота о себе
19:29, 30 октября 2025Забота о себе

Психиатр назвал необычные проявления депрессии

Психиатр Шмилович: У людей с депрессией часто расширены зрачки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom  

Люди с депрессией не всегда мало улыбаются или отказываются от общения, рассказал врач-психиатр, доктор медицинских наук Андрей Шмилович. Необычные проявления этого заболевания он назвал в беседе с aif.ru.

По словам врача, существует феномен так называемой «улыбающейся депрессии». «При так называемой высокофункцио­нальной депрессии люди даже шутят, встречаются с друзьями, ходят на работу. Возможно, так они маскируют свое состояние и намерения», — отметил Шмилович. Однако такое поведение в конце концов может быть опасно для жизни, подчеркнул он.

Психиатр добавил, что при классической депрессии у человека могут быть расширены зрачки без каких-то офтальмологических и прочих причин. Кроме того, у него могут повышаться давление или пульс, появляться бледность кожи. Шмилович добавил, что у женщин с депрессией иногда нарушается менструальный цикл, а у мужчин снижается либидо.

Психиатр отметил, что в лечении сезонной депрессии эффективны медикаментозная терапия, психотерапия и светотерапия. Людям с таким диагнозом рекомендуют полноценно спать, гулять при свете дня, быть физически активными, употреблять достаточно белков, сложных углеводов, полезных жиров, также подчеркнул Шмилович.

Ранее врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической клиники Руслан Исаев развеял главные мифы про алкоголь. По его словам, алкоголь высокого качества опасен даже в малых дозах, а слабоалкогольные напитки могут быть вреднее крепких.

