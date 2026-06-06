Благосостояние Германии зависит от восстановления газопровода «Северный поток». Такое мнение высказал депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.
«Я не думаю, что Германия сможет вернуть свое благосостояние или сохранить свою промышленную базу, если "Северный поток" не будет восстановлен», — отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности к поставкам газа по одной из веток «Северного потока». По словам представителя Кремля, одна из веток трубопровода повреждена, в то время как другая находится в рабочем состоянии и готова к транспортировке газа.