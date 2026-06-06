Котре: ФРГ не сможет вернуть свое благосостояние без восстановления «Северного потока»

Благосостояние Германии зависит от восстановления газопровода «Северный поток». Такое мнение высказал депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РИА Новости.

«Я не думаю, что Германия сможет вернуть свое благосостояние или сохранить свою промышленную базу, если "Северный поток" не будет восстановлен», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности к поставкам газа по одной из веток «Северного потока». По словам представителя Кремля, одна из веток трубопровода повреждена, в то время как другая находится в рабочем состоянии и готова к транспортировке газа.