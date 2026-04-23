00:07, 24 апреля 2026Россия

Песков заявил о готовности к поставкам газа по одной из веток «Северного потока»

Марина Совина
Фото: Anton Vaganov / Reuters

Один из «Северных потоков» технически готов к поставкам газа в Европейский союз, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Он высказался о возможности возобновления поставок российского газа в Европу по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам представителя Кремля, одна из веток трубопровода повреждена, в то время как другая находится в рабочем состоянии и готова к транспортировке газа.

«Один "Северный поток" сломан, второй готов к поставкам», — подчеркнул он. По его мнению, учитывая введенные ЕС ограничения, возобновление поставок маловероятно.

Ранее сообщалось, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могут снова запустить, на этот раз в обход Евросоюза, передав руководство Соединенным Штатам.

