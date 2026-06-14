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04:56, 14 июня 2026Путешествия

Альпинист погиб при падении в кратер спящего вулкана

Yemen Online: Альпинист аль-Абси погиб при падении в кратер спящего вулкана в Йемене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Йеменские спасатели обнаружили тело альпиниста Антара аль-Абси по прозвищу Человек-паук через несколько часов после его падения в кратер с сернистыми водами вулкана Дамт в южной провинции Эд-Дали. об этом написало издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны Йемена.

Аль-Абси приобрел популярность в социальных сетях после публикации видеороликов, в которых он показывал занятия альпинизмом в опасных горных районах без оборудования, страховки и даже без обуви. Таким образом, он получил свое прозвище.

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