Альпинист погиб при падении в кратер спящего вулкана

Yemen Online: Альпинист аль-Абси погиб при падении в кратер спящего вулкана в Йемене

Йеменские спасатели обнаружили тело альпиниста Антара аль-Абси по прозвищу Человек-паук через несколько часов после его падения в кратер с сернистыми водами вулкана Дамт в южной провинции Эд-Дали. об этом написало издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны Йемена.

Аль-Абси приобрел популярность в социальных сетях после публикации видеороликов, в которых он показывал занятия альпинизмом в опасных горных районах без оборудования, страховки и даже без обуви. Таким образом, он получил свое прозвище.