11:27, 4 ноября 2025Мир

Два итальянца погибли при восхождении на гору в Непале

МИД Италии сообщил о гибели двух граждан при восхождении на пик Панбари в Непале
При восхождении на пик Панбари в Непале погибли два итальянских альпиниста Алессандро Капуто и Стефано Фарронато. Об этом со ссылкой на местные власти рассказал МИД Италии, сообщает РИА Новости.

Связь с ними была потеряна с пятницы, 31 октября. Утром во вторник, 4 ноября, получены данные по поводу их смерти. Поиски других членов группы, пропавших в то же время, продолжаются.

Высота Панбари составляет 6887 метров. Группа попала в сильный снегопад на уровне около пяти тысячи метров.

Ранее сообщалось, что после схода лавины возле базового лагеря пика Ялунг Ри в Непале 15 человек, в том числе иностранные альпинисты и непальские гиды, перестали выходить на связь.

Погибли как минимум семь человек, в том числе трое американцев, канадец, итальянец и двое граждан Непала. Они готовились выходить на более высокую вершину Долма Кханг высотой 6332 метра.

