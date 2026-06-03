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12:02, 3 июня 2026Путешествия

Страна бывшего СССР задумалась об отмене безвиза с Россией

Молдавия задумалась об отмене безвиза с Россией
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ksenz-E / Shutterstock / Fotodom

Одна страна бывшего СССР задумалась об отмене безвизового режима с Россией — речь идет о Молдавии. Об этом рассказал «Известиям» депутат от Партии социалистов Республики Молдова Богдан Цырдя.

Уточняется, что этот вопрос обсуждают в кулуарах. Цырдя посчитал, что все идет к принятию такого решения. «Кто верил еще два года назад, что Молдавия выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ)? Или что у нас 9 Мая будет Днем Европы? Или что за Георгиевскую ленту будет штраф в 1 тысячу долларов? Это казалось каким-то сюрреализмом. Но сегодня все это есть», — объяснил он.

Ранее в МИД рассказали о намерении Молдавии полностью свернуть экономические связи с Россией. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров.

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