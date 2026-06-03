ПМЭФ-2026. День первый

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10:38, 3 июня 2026Бывший СССР

В МИД рассказали о намерении Молдавии полностью свернуть экономические связи с Россией

Озеров: Молдавия ведет дело к полному сворачиванию экономических отношений с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти Молдавии ведут дело к полному сворачиванию экономических отношений с Россией. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров на сессии «Россия — Молдавия» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас максимально осложнено взаимодействие в экономической сфере между Россией и Молдовой в целом рядом обстоятельств. Первое — это позиция нынешнего руководства Республики Молдова, которое взяло курс на евроинтеграцию, не обращая внимания на исторические, экономические и любые гуманитарные связи, и практически ведет дело к полному сворачиванию наших отношений», — сказал дипломат.

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