В МИД рассказали о намерении Молдавии полностью свернуть экономические связи с Россией

Озеров: Молдавия ведет дело к полному сворачиванию экономических отношений с Россией

Власти Молдавии ведут дело к полному сворачиванию экономических отношений с Россией. Об этом заявил посол РФ в республике Олег Озеров на сессии «Россия — Молдавия» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас максимально осложнено взаимодействие в экономической сфере между Россией и Молдовой в целом рядом обстоятельств. Первое — это позиция нынешнего руководства Республики Молдова, которое взяло курс на евроинтеграцию, не обращая внимания на исторические, экономические и любые гуманитарные связи, и практически ведет дело к полному сворачиванию наших отношений», — сказал дипломат.