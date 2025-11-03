Стало известно о судьбе 15 альпинистов после схода лавины в Непале

The Kathmandu Post: Семеро альпинистов не выжили после схода лавины в Непале

После схода лавины возле базового лагеря пика Ялунг Ри в Непале 15 человек, в том числе иностранные альпинисты и непальские гиды, перестали выходить на связь. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Как стало известно изданию, семеро туристов не выжили, четверо получили ранения, еще четверо пропали без вести. По данным портала, среди тех, кого не удалось спасти, — трое американцев, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала.

Сообщается, что лавина сошла, когда группа альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг Ри, готовясь к восхождению на более высокую вершину Долма Кханг, которая расположена на высоте 6332 метра.

Ранее сообщалось, что турист из Австралии отправился на семитысячную вершину в Непале, по пути потерял сознание и спасти его не удалось.