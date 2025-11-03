Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:12, 3 ноября 2025Путешествия

Стало известно о судьбе 15 альпинистов после схода лавины в Непале

The Kathmandu Post: Семеро альпинистов не выжили после схода лавины в Непале
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

После схода лавины возле базового лагеря пика Ялунг Ри в Непале 15 человек, в том числе иностранные альпинисты и непальские гиды, перестали выходить на связь. Об этом сообщает The Kathmandu Post.

Как стало известно изданию, семеро туристов не выжили, четверо получили ранения, еще четверо пропали без вести. По данным портала, среди тех, кого не удалось спасти, — трое американцев, один канадец, один итальянец и двое граждан Непала.

Сообщается, что лавина сошла, когда группа альпинистов вместе с местными проводниками находилась в базовом лагере Ялунг Ри, готовясь к восхождению на более высокую вершину Долма Кханг, которая расположена на высоте 6332 метра.

Ранее сообщалось, что турист из Австралии отправился на семитысячную вершину в Непале, по пути потерял сознание и спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рискуют спровоцировать третью мировую войну». В США заявили об опасных планах НАТО по конфликту на Украине

    Отец Маска сравнил Москву с европейскими столицами

    Врач раскрыл влияние даже небольших доз алкоголя на сердце

    Обязательства перед НАТО назвали угрозой для экономики одной страны

    Европа подложила политическую и финансовую бомбы под свой фундамент из-за активов России

    Последствия удара «Искандера» по месту награждения элиты ВСУ показали на видео

    Первые штрафы получили водители электрокаров за попытку проехать по одному мосту в России

    Ученые решили отыскать гробницу египетского фараона с помощью новых технологий

    Стало известно о судьбе 15 альпинистов после схода лавины в Непале

    Пушков рассказал о желании одного европейского лидера стать посредником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости