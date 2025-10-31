Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:14, 31 октября 2025Путешествия

Турист отправился на вершину Непала, заболел по пути и не выжил

ABC: Турист из Австралии взошел на гору Химлунг-Химал в Непале и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Purnima Shrestha / Reuters

Турист из Австралии отправился на семитысячную вершину в Непале и не выжил. Об этом сообщило издание ABC News.

49-летний Чин-Тарк Чан взошел на гору Химлунг-Химал в горном массиве Аннапурна. По пути на пик мужчина заболел. Проводники помогли ему начать спуск, однако путешественник потерял сознание. «Он рухнул на высоте 6,1 тысячи метров», — сообщил директор Департамента туризма Непала Гимал Гаутам.

На данный момент спасатели пытаются снять тело Чана с хребта. Операцию осложняет снегопад, начавшийся в горах. Власти Катманду и посольство Австралии в курсе случившегося.

Ранее на кадры очевидцев попал сход лавины в Непале. Тысячам туристов пришлось срочно эвакуироваться с высокогорных территорий.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности наступления ВС России в Купянске

    Лживый пост об СВО оценили в шесть лет колонии

    Информацию о лишении мэра Одессы гражданства опровергли

    Луна обрушилась на американские СМИ

    Российской семье пришлось месяц жить в воде

    Трамп высказался о возобновлении ядерных испытаний

    Кайли Дженнер опубликовала фото в оголяющем грудь платье

    Трамп опроверг планы нанести удары по одной стране

    Турист отправился на вершину Непала, заболел по пути и не выжил

    Бесчинствующие в бомбоубежище российские подростки попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости