Турист отправился на вершину Непала, заболел по пути и не выжил

Турист из Австралии отправился на семитысячную вершину в Непале и не выжил. Об этом сообщило издание ABC News.

49-летний Чин-Тарк Чан взошел на гору Химлунг-Химал в горном массиве Аннапурна. По пути на пик мужчина заболел. Проводники помогли ему начать спуск, однако путешественник потерял сознание. «Он рухнул на высоте 6,1 тысячи метров», — сообщил директор Департамента туризма Непала Гимал Гаутам.

На данный момент спасатели пытаются снять тело Чана с хребта. Операцию осложняет снегопад, начавшийся в горах. Власти Катманду и посольство Австралии в курсе случившегося.

