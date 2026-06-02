Мэр Лондона обрушился с критикой на Россию и Трампа

07:13, 2 июня 2026Мир

Мэр Лондона Хан обвинил сторонников России, Китая и Трампа в очернении столицы Британии
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Мэр Лондона Садик Хан обвинил сторонников России, Китая и президента США Дональда Трампа в распространении в социальных сетях информации, очерняющей столицу Великобритании. Такие данные приводит Bloomberg.

По словам лондонского мэра, связанные с РФ аккаунты намеренно дезинформируют общественность о преступности в городе, а их посты раскалывают сообщества. Хан полагает, что алгоритмы, которые монетизируют негатив, недовольны успехом Лондона.

Причастны к подобным публикациям также сторонники действующего американского лидера (представители движения Make America Great Again — MAGA) и связанные с Китаем аккаунты, утверждает Хан.

В этих постах, отметил он, британская столица представлена «беззаконной» и живущей по шариату.

Ранее в России заявили, что Великобритания «прошла точку невозврата» в вопросе миграционной политики, нация обречена из-за «обратной колонизации». До этого Трампа возмутило якобы желание мэра Лондона Садика Хана «перейти на законы шариата».

